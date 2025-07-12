МКАД встал: движение на кольцевой частично перекрыто из-за подтопления ливнем
МКАД подтопило из-за мощного ливня, движение частично парализовано
Фото: [Посещение нового участка путепровода в Люберцах Губернатором Подмосковья/Медиасток.рф]
В связи с обильными осадками и таянием снега на территории Капотни, движение по внешней стороне МКАД было временно остановлено. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции Москвы и Департамента транспорта города.
В ведомствах проинформировали, что движение транспорта на Московской кольцевой ограничено.
«На юго-востоке столицы в районе 16 км внешней стороны МКАД подтопление проезжей части», — сообщили представители госавтоинспекции в своем Телеграм-канале.
Автолюбителям настоятельно советуют заранее продумывать пути объезда и следовать рекомендациям работников дорожных служб.
В наши дни работники Госавтоинспекции занимаются организацией дорожного движения и оказывают водителям всевозможную помощь.
Ранее сообщалось, что жара в Москве и области сменилась сильнейшим ливнем с градом.