МКАД встал: движение на кольцевой частично перекрыто из-за подтопления ливнем

В связи с обильными осадками и таянием снега на территории Капотни, движение по внешней стороне МКАД было временно остановлено. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции Москвы и Департамента транспорта города.

В ведомствах проинформировали, что движение транспорта на Московской кольцевой ограничено.

«На юго-востоке столицы в районе 16 км внешней стороны МКАД подтопление проезжей части», — сообщили представители госавтоинспекции в своем Телеграм-канале.

Автолюбителям настоятельно советуют заранее продумывать пути объезда и следовать рекомендациям работников дорожных служб.

В наши дни работники Госавтоинспекции занимаются организацией дорожного движения и оказывают водителям всевозможную помощь.

Ранее сообщалось, что жара в Москве и области сменилась сильнейшим ливнем с градом.