Врачи в Москве в ходе 12-часовой операции удалили пациенту половину тела из-за рака

Специалисты НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина успешно осуществили уникальную операцию — гемикорпорэктомию. В ходе этой процедуры пациенту была удалена половина тела из-за злокачественного новообразования на коже, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

В течение 12 часов хирургическая операция проходила под контролем Ивана Стилиди, директора НМИЦ. Спустя три недели после операции пациент смог отправиться домой в Вязьму.

В России эта процедура была проведена только один раз, в то время как в мире она была проведена уже 80 раз, но информация о них практически отсутствует.

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