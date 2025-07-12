В Химках провели серию лекций, как русский солдат гнал шведа под Полтавой

В ходе мероприятия жители города смогли узнать исторические подробности о сражении, о чём сообщает официальный Телеграм-канал администрации города.

В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная», расположенном в подмосковном городе Химки, состоялась патриотическая лекция, посвящённая годовщине победы русской армии в Полтавской битве.

В событии участвовали ученики ОУСЦ «Планерная», активные граждане района, а также депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. В своем выступлении последний отметил, что Полтавская битва — это пример того, как народ может защитить свою страну даже в самые трудные периоды.

«Мы обязаны помнить такие победы и передавать эту память молодежи», – сказал Мирзонов.

В свою очередь Руслан Шаипов, депутат городского округа Химки, подчеркнул, что в округе придают большое значение развитию патриотических чувств у жителей.

В рамках программы по сохранению исторического наследия для жителей города было организовано более 1300 мероприятий.

В гимназии №23, расположенной в микрорайоне Сходня, прошло мероприятие, посвящённое важному историческому событию. В ходе мероприятия участники узнали о Полтавском сражении, которое стало ключевым моментом в Северной войне и укрепило позиции России как европейского государства.