В Химках провели серию лекций, как русский солдат гнал шведа под Полтавой
В Химках напомнили о подвиге русской армии в Полтавской битве
Фото: [соцсети]
В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная», расположенном в подмосковном городе Химки, состоялась патриотическая лекция, посвящённая годовщине победы русской армии в Полтавской битве.
В ходе мероприятия жители города смогли узнать исторические подробности о сражении, о чём сообщает официальный Телеграм-канал администрации города.
В событии участвовали ученики ОУСЦ «Планерная», активные граждане района, а также депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. В своем выступлении последний отметил, что Полтавская битва — это пример того, как народ может защитить свою страну даже в самые трудные периоды.
«Мы обязаны помнить такие победы и передавать эту память молодежи», – сказал Мирзонов.
В свою очередь Руслан Шаипов, депутат городского округа Химки, подчеркнул, что в округе придают большое значение развитию патриотических чувств у жителей.
В рамках программы по сохранению исторического наследия для жителей города было организовано более 1300 мероприятий.
В гимназии №23, расположенной в микрорайоне Сходня, прошло мероприятие, посвящённое важному историческому событию. В ходе мероприятия участники узнали о Полтавском сражении, которое стало ключевым моментом в Северной войне и укрепило позиции России как европейского государства.