СМИ узнали, куда отправился Ан-124, летавший накануне над Киевом

Воздушное судно Ан-124-100, базировавшееся в Киеве с начала весны 2021 года, покинуло аэродром Святошино и взяло курс на Германию. Причиной передислокации может быть необходимость технического обслуживания.

По информации, опубликованной в американском издании TWZ, воздушное судно с регистрационным номером UR-82073 покинуло территорию Украины и взяло курс на Лейпциг, где находится офис компании Antonov Airlines.

По информации источников информационного портала, причиной транспортировки воздушного судна могла стать потребность в техническом обслуживании.

В статье упоминаются фотографии, сделанные спутником Planet Labs 2 июля. На них видно, что на территории аэродрома находятся два самолета Ан-124, которые выглядят относительно целыми.