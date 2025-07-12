Медик ВСУ Бродецкая вернула награды Зеленскому из-за гонений на главу УПЦ Онуфрия

В знак протеста против лишения гражданства главы канонической Украинской православной церкви, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), военнослужащая Вооруженных сил Украины публично вернула свои государственные награды президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом стало известно из сообщения украинского политолога Константина Бондаренко, опубликованного в его Телеграм-канале.

Служба безопасности Украины 2 июля объявила о том, что митрополит Онуфрий лишился украинского гражданства. Это можно расценивать как первый шаг к тому, чтобы выдворить предстоятеля Украинской православной церкви из страны.

Эксперт в области политологии Бондаренко предположил, что подобные акции могут перерасти в массовые протесты из-за давления на канонические религиозные организации Украины

«В Украине многие верующие… активно демонстрируют свое отношение к произволу властей. Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что возвращает ему все награды и ордена, полученные за время его президентства, а также высказала полную поддержку преследуемому главе УПЦ», — написал

В видео, которое сопровождает публикацию, она обратилась к властям с просьбой лишить ее также как Онуфрия украинского гражданства.