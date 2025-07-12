В пещере на юге Индии нашли прятавшихся от людей 40-летнюю россиянку и двух маленьких детей
Россиянка с детьми целых две недели пряталась от мира в индийской пещере
Фото: [pxhere.com]
В одной из отдаленных пещер в лесу индийского штата Керала на юге страны сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину из России и двух еt детей. Об этом информирует Press Trust of India.
Несколько лет назад в эту страну приехала женщина по рабочей визе. Она отправилась из Гоа в город Гокарна, который славится своими религиозными и медитативными традициями.
Эта женщина, увлечённая индуизмом и индийскими духовными практиками, решила поселиться в лесистых холмах вместе с детьми.
«Мы были очень удивлены, когда нашли женщину и двух детей в таких условиях», — приводятся в публикации слова одного из полицейских.
Семья жила в природной пещере. Женщина и двое ее детей, четырех и шести лет, питались дарами леса и тем, что Бог послал.
Стало известно, что срок действия визы гражданки России истек еще в далеком 2017 году. В ближайшее время ожидается, что семью отправят в Бангалор для последующей процедуры депортации.
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