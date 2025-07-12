Напавший с молотком на школьниц в Подмосковье подросток заявил, что ненавидит женщин

Молодой человек, который совершил нападение с использованием молотка на девочек в Московской области, признался, что испытывает ненависть к женщинам. Именно это и послужило мотивом для его агрессивных действий в отношении школьниц. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного BAZA со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

В ходе допроса 16-летний юноша признался, что его действия были продиктованы мизогинией — ненавистью к представительницам противоположного пола.

Кроме того, он продемонстрировал правоохранителям орудие, которым совершил нападение на двух девушек — 13 и 16 лет. Причины своей неприязни к женщинам он не раскрыл.

Инцидент с нападением на учениц произошел в вечернее время 11 июля. Девочки ехали на велосипеде, когда на них внезапно напал молодой человек с молотком. В настоящее время пострадавшие находятся в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что по факту нападения неадеквата с молотком на девушек 13 и 16 лет в Домодедово возбуждено дело.