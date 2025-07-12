В МИД Украины «узнали», когда Путин согласится на встречу с Зеленским

Российская сторона готова провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского только после того, как Киев признает своё поражение, сообщил Сергей Кислица, заместитель главы Министерства иностранных дел Украины. Об этом он рассказал в интервью The Kyiv Independent, ссылаясь на информацию, полученную от российской делегации в Стамбуле.

По заверениям украинского дипломата, мандат президента России Владимира Путина на стамбульских переговорах – якобы принудить Украину к капитуляции. И на меньшее Москва не согласна, уверен Кислица.

«Их логика противоположна нашей. Они открыто говорят: «Нет, сначала вы принимаете наши требования – капитуляцию – и только потом мы организуем встречу лидеров. А после этого вы занимайтесь реализацией этих требований»», – сказал Кислица.

Ранее сообщалось, что президент Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва не оставит без внимания все факторы, которые привели к конфликту на Украине.