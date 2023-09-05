Гражданин Украины приговорен к 12 годам за передачу информации о дислокации армии РФ

Гражданин Российской Федерации и Украины Владислав Понамарев передавал данные о передвижениях российской техники военным ВСУ. Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы, сообщает агентство ТАСС.

Дело рассматривал Ростовской суд. Установлено, что гражданин Владислав Понамарев сотрудничал с СБУ. Он передавал данные о том, где располагаются российские военные, а также, о передвижении любой техники. По его наводке один из пунктов дислокации военных РФ был поврежден после поражения HIMARS.

Отбывать наказание Владислав Понамарев будет в колонии строго режима на протяжении 12 лет. Мужчина понес наказание по статье о шпионаже.

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону передано другое дело, которое также связано с СВО. Жительница Мелитополя призывала наносить удары по Крымскому мосту, пишет агентство «РИА Новости».

Женщина также публиковала информацию, которая не соответствует действительности. Например, она рассказывала, что здание Мариупольского драматургического театра разбомбили российские военные. Они же, согласно ее ложным заявления, издевались над мирным населением в Буче.