«Греем улицу»: Депутат Баязитов перечислил причины холодных батарей в Челябинске

В Челябинске фиксируют рекордные показатели снижения температуры. Прошедшей ночью столбики термометров застыли на отметке минус 53° , что даже для данного региона бывает крайне редко. Параллельно с этим в квартирах некоторых жителей очень холодно. Они оставляют жалобы депутату Тракторозаводского района Челябинска Вадиму Баязитову, сообщает kursdela.biz .

Депутат назвал причины происшедшего. Во-первых, коммунальщики экономят на жителях.

«Прибор теплоучета показывает температуру горячей воды на входе в бойлер многоквартирного дома — 95 градусов. При нормативных показателях уличной температуры 30 градусов ниже нуля (что мы и наблюдаем в эти дни) температура горячей воды должна быть не ниже 115 градусов по шкале Цельсия», — обнаружил депутат.

Во-вторых, сотрудники коммунальных организаций некачественно выполняют свою работу. Так, еще полгода назад они вырыли яму. Работы завершили, но трубы так и не закрыли. В итоге над ямой парит пар, то есть тепло, которое должно доходить до квартир людей, уходит на улицу.

«Труба теплотрассы по улице Трашутина более 150 метров фактически оголена и находится без теплоизоляции. Греем улицу.» , - отмечает депутат

Местные жители подтвердили корреспонденту «Курсу дела» данную информацию.

Депутат резюмировал, что необходимо предпринять сотрудникам коммунальных компаний: зарыть трубы там, где необходимо, увеличить давление в трубах и на время сильных морозов повысить температуру подаваемой воды.

В социальных сетях жители отмечают, что высокая стоимость коммунальных платежей не меняется даже тогда, когда приходится мерзнуть в период аномальных холодов.