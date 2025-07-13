США усилили давление на Японию и Австралию, требуя от них четкой позиции в случае потенциального конфликта с Китаем из-за Тайваня. Об этом пишет « Газета.ru » со ссылкой на Financial Times.

Глава политического управления Пентагона Элбридж Колби регулярно поднимает этот вопрос на встречах с представителями оборонных ведомств Японии и Австралии. Американская сторона пытается убедить своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе усилить меры сдерживания и подготовиться к возможному военному противостоянию из-за острова.

В ходе переговоров также обсуждаются вопросы увеличения оборонных расходов союзников. Однако требование о принятии конкретных обязательств в случае военного конфликта стало новым элементом давления со стороны США.

Это требование застало врасплох японские и австралийские власти, поскольку сами США не предоставляют полных гарантий безопасности Тайваню. При этом, как заявил 11 июня глава Пентагона Пит Хегсет, у США нет точных данных о том, что Китай принял решение о силовом присоединении острова.

Ранее сообщалось, в Британии уверены, что Трамп лишает Украину будущего.