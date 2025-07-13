«Ребята – большие молодцы»: тестовые соревнования на лыжероллерах прошли в Химках

В МАУ ДО «Спортивная школа «Лунево», которую посещает более 30 воспитанников, состоялись тестовые соревнования на лыжероллерах, сообщила администрация городского округа Химки.

В администрации отметили, что на протяжении 10 лет в соревнованиях принимают участие спортсмены, имеющие разряды по лыжным гонкам. На мероприятии удается определить лучших спортсменов, которые в зимний период времени будут участвовать в областных соревнованиях.

По информации округа, в рамках соревнований организаторы предусмотрели четыре тестовые дисциплины: диагональный, попеременный бесшажный, одновременный бесшажный ход и передвижение без палок. В дисциплине «Начинающие» результаты регистрировали отдельно. Подобную тактику применяют последние три года. В данной группе победу одержал Евгений Королев. В остальных дистанциях лучшие результаты показали Егор Самойленко и Ксения Акаева.

«Наши ребята – большие молодцы! Они не боятся трудностей, упорно тренируются и стремятся к победам. Желаю всем участникам соревнований дальнейших успехов, новых спортивных достижений и ярких побед!» – отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Депутат Химок Глеб Демченко высказал мнение, что спортивные секции позволяют ребятам становиться сильными и физически выносливыми. Юные жители округа укрепляют здоровье и закаляют характер. Спортивные секции позволяют воспитать крепкое поколение.

Тестовые занятия играют важную роль для мотивации спортсменов. Они могут понять свои сильные и слабые стороны, чтобы до начала соревновательного периода проработать некоторые особенности и скорректировать план тренировок. Ребята развивают физическое состояние и моральные качества, отстаивают честь округа на различных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что звезда фехтования из Химок готовится к новому триумфу на Чемпионате мира.