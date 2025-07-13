Трамп изменился после покушения: СМИ раскрыли последствия нападения

Покушение на Дональда Трампа в 2024 году оставило неизгладимый след в его жизни и изменило поведение политика, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Друзья бывшего президента отмечают значительные перемены в его характере. Помимо повышенной бдительности на публичных мероприятиях, Трамп стал более внимательным и благодарным к окружающим. В отличие от большинства людей, стремящихся забыть травмирующие события, Трамп, напротив, окружил себя напоминаниями о том дне.

Белый дом и гольф-клубы экс-президента украшены произведениями искусства, изображающими момент после покушения, когда Трамп встал и, театрально подняв кулак, призывал собравшихся скандировать: «Борись, борись, борись!»

Сам Трамп признает наличие долгосрочных физических последствий ранения. «Время от времени у меня появляется это пульсирующее чувство», — отмечает он.

Напомним, покушение произошло 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. В результате бывший президент получил ранение в ухо, один человек погиб, а злоумышленник был ликвидирован снайпером. По итогам внутреннего расследования Секретная служба отстранила шестерых агентов.

Ранее сообщалось, в Британии уверены, что Трамп лишает Украину будущего.