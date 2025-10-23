Грех или норма: священнослужители Подмосковья раскрыли отношение к стерилизации питомцев

Священник Ильинского храма Одинцовского округа Алексий Калачиков высказал мнение многих священнослужителей — кастрация домашних животных не считается грехом, ведь процедуру проводят для возможности проживания питомца в квартире хозяев. Отец Алексий отметил, что своего кота не кастрировал.

«Это повлекло для нас и для него свои трудности, которые разрешились только тогда, когда мы его отдали жить в частный дом», — подчеркнул собеседник REGIONS.

Клирик Христорождественского храма Звенигорода, священник Вадим Куров отметил, что стерилизация животных не считается грехом. Священнослужитель высказал мнение, что домашние питомцы могут выполнять «обязанности»: коты ловят мышей, а собаки защищают дом. Однако чаще всего люди заводят питомцев, чтобы любить их, а взамен получать приятные эмоции.

Священнослужитель отметил, что вопрос стерилизации не является сугубо нравственным. Собственник питомца решается на стерилизацию животного, потому что осознает невозможность обеспечения всего его потомства.

«Кошки и собаки даны нам на радость, в утешение. Они как цветы в этой жизни», — высказал мнение священник.

Священник Вадим Куров призвал обращать внимание на более значимые вещи: важно вести такой образ жизни, чтобы не совершать серьезных грехов против людей.

