Горячая линия по безнадзорным животным Подмосковья за три года обработала более 32 тыс. обращений

На горячую линия Подмосковья по вопросам безнадзорных животных за три года поступило более 32,4 тыс. обращений. Итоги работы линии подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Линия работает с октября 2022 года. Звонки принимаются по номеру 8 (800) 550-65-22 круглосуточно.

С начала текущего года процедуру по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату прошли более 7,3 тыс. бездомных собак.

Владельцы домашних животных могут записать питомцев на процедуру вакцинации и чипирования в государственные ветеринарные клиники. Их адреса доступны здесь.

