Грелись в яме и фюзеляже самолета: члены экипажа Ан-2 четыре дня ждали спасателей

Члены экипажа самолета вырыли яму в снегу, в которой грелись на протяжении нескольких дней после крушения Ан-2, сообщил Mash.

Выжившие члены экипажа рассказали, что в яме они жгли топливо, уточнил телеграм-канал. Таким образом два пилота и пассажир грелись до прибытия спасателей. Люди рассказали, что слышали сигнал по радио, что их ищут. Однако из-за помех не могли сообщить свои координаты или просто ответить, что живы. У всех выживших диагностировано переохлаждение. Спасатели Камчатской РПСБ Росавиации доставили их больницу.

«Одному пилоту проведут операцию, у него закрытая черепно-мозговая травма. У второго — ушиб груди», — сообщил Mash.

Канал располагает информацией, что крушение произошло из-за сильного холода. SHOT уточнил, что самолет обледенел, поэтому пилот не смог справиться с управлением. Командир самолета Андрей Гордеев рассказал, что смог не допустить падения в горной местности. Однако полноценно контролировать управление ему не удавалось. Самолет быстро терял скорость, а после падения перевернулся. На борту практически не было еды. В яме люди грелись периодически. Также они прятались в фюзеляже самолета, где было не так холодно, как на улице.

Ранее сообщалось, что два пилота и пассажир, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы.