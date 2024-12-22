Два пилота и пассажир, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы

На Камчатке завершились поиски пропавшего самолета Ан-2, которые велись с 19 декабря.

Несмотря на сложные погодные условия, представители региональной поисково-спасательной базы нашли самолет. Он находился в районе горы Тундровая.

Трое человек, находившихся на борту — два члена экипажа и пассажир — живы, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В ближайшее время они будут эвакуированы с места происшествия и доставлены в Мильковскую районную больницу, где врачи оценят состояние их здоровья.

19 декабря самолет Ан-2 следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, он совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находилось три человека. Аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

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