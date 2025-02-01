Грелся утюгом: в Приднестровье погиб пенсионер

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) погиб пенсионер, который пытался согреться утюгом из-за отсутствия газа в связи с энергетическим кризисом, сообщил в официальном телеграм-канале пресс-центр министерства внутренних дел ПМР.

В сообщении указано, что пенсионер проживал в Слободзеи. Он скончался в больнице. В медицинское учреждение мужчину доставили с сильными ожогами. Пенсионера в бессознательном состоянии обнаружили спасатели, которые прибыли на вызов. В доме мужчины начался пожар. Пострадавшего экстренно эвакуировали на улицу. До приезда медиков специалисты провели сердечно-легочную реанимацию.

«Это первая смерть за время энергокризиса, которая произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования!» — указано в сообщении.

По данным ведомства, 62-летний мужчина отравился продуктами горения. Родственники заявили, что в доме пенсионера была установлена неисправная печка. Он был вынужден прогревать комнату утюгом. Инспектор Госпожнадзора нашел подтверждение слов близких — был найден удлинитель.

Предполагается, что произошло короткое замыкание. Утюг советского производства загорелся. Мужчина пытался самостоятельно ликвидировать возгорание, но огонь перекинулся на его одежду. В сообщении указано, что спасателям понадобился час, чтобы потушить пожар. Крыша здания частично сгорела. Пострадали также мебель и личные вещи.

Ранее сообщалось, что в ЕС предложили возобновить поставки газа из РФ для заключения сделки по Украине.