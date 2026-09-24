Красные шляпки повсюду: в «Лосином острове» — рекордный урожай мухоморов

REGIONS: в «Лосином острове» зафиксировали мухоморный рекорд осени 2026 года

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Фото: [пресс-служба национального парка «Лосиный остров»]

Красные шляпки с белыми крапинками в этом сезоне буквально укрыли осенний лес в национальном парке «Лосиный остров». Кадрами делится сам заповедник, а его специалисты говорят о настоящем мухоморном рекорде, сообщает REGIONS.

Для человека эти грибы ядовиты, однако обитатели подмосковной чащи видят в них совсем другое — ценный деликатес и природную аптеку. Вопреки распространенному заблуждению, красный мухомор приносит лесной экосистеме огромную пользу. С наступлением осени его активно поедают лоси, пятнистые олени, кабаны, лисы, белки и многие виды птиц.

«Красный мухомор содержит особые биологические вещества, которые работают для лесных зверей как эффективное природное лекарство. Грибы помогают им укрепить иммунитет перед зимними холодами и быстро избавиться от внутренних паразитов», — пояснили сотрудники национального парка «Лосиный остров».

Есть у мухомора и вторая важная роль — поддержка флоры. Его подземная грибница образует с корнями деревьев тесный биологический союз. Ученые называют его микоризой: слово происходит от греческих mykes — «гриб» и rhiza — «корень». В рамках этого симбиоза идет постоянный обмен ресурсами. Грибница помогает дереву всасывать минералы и воду из глубоких слоев почвы, а дерево отдает грибу необходимые органические вещества. Этот микроскопический процесс поддерживает здоровье и устойчивость всего лесного массива.

Специалисты напомнили и о происхождении названия. В давние времена на Руси настоем из ядовитых шляпок морили надоедливых мух и насекомых в избах — отсюда и закрепилось слово «мухомор». А белые пятнышки на яркой шляпке — это фрагменты общего защитного покрывала, в которое гриб полностью укутан в начале роста. Когда плодовое тело увеличивается, пленка разрывается, а ее белые кусочки остаются на поверхности, формируя узнаваемый сказочный узор.

Ранее сообщалось, что врачи в Красногорске спасли пенсионерку, которая отравилась груздями и опятами.

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