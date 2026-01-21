Грибки, аллергия и «постпраздничная грусть»: врач предупредил, что живая ель может стать скрытой угрозой

Врач Пироговского университета Денис Борозденко предупредил, когда живая елка в доме становится опасной угрозой для здоровья всех жильцов, сообщил tagilcity.ru.

По мнению эксперта, на еловых ветках могут сохраняться различные грибки. В случае длительного нахождения в теплом помещении грибки начинают размножаться. Их споры считаются мощными аллергенами. Кроме того, они провоцируют респираторные проблемы.

Специалист рассказал, что пыльца хвойных растений обладает выраженными аллергенными свойствами. Для людей, склонных к аллергическим реакциям, ее присутствие в воздухе может значительно ухудшить состояние и усугубить симптомы. Кроме того, увядающая новогодняя ель, превращаясь из символа праздника в источник сухой хвои, способна вызывать чувство легкой грусти, ассоциируясь с завершением зимних торжеств.

Специалисты РНИМУ объяснили, что атмосфера праздника и связанные с ней положительные воспоминания — мощный психологический ресурс. Они способны повысить настроение, смягчить стресс и запустить выработку эндорфинов и серотонина. Однако подъем носит временный характер и, согласно исследованиям, сохраняется в среднем лишь на несколько дней.

«Рекомендуется не держать елку в доме более 14 дней, чтобы получить максимум пользы от праздничной атмосферы и минимизировать потенциальный вред для здоровья», — сообщил tagilcity.ru.

Ранее сообщалось, что в январе в Подмосковье стартует акция «Сдай елку на переработку».