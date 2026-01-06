В январе в Подмосковье стартует акция «Сдай елку на переработку»

В Подмосковье 12 января стартует традиционная акция «Сдай елку на переработку». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мероприятие продлится до 8 февраля. В его рамках жителям предлагается сдать на переработку живые ели. Для этого нужно очистить дерево от украшений и принести в брендированный пункт приема.

В этом году в регионе организовали более 160 пунктов приема деревьев. Все они нанесены на интерактивную карту.

Из переработанных елей образуется щепа, которая используется в благоустройстве, а также мульча для растений. Кроме того, часть деревьев передадут зоопаркам и фермам на корм для животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей региона на массовые спортивные и культурные мероприятия, которые пройдут в области зимой.