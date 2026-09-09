Гриб-загадка: в Подмосковье нашли пецицу там, где ее быть не должно

В Дендрарии национального парка «Лосиный остров», расположенном в балашихинском микрорайоне Абрамцево, сотрудники заповедника обнаружили пецицу — редкий гриб, поселившийся прямо внутри живой изгороди из кизильника. О необычной находке рассказали в пресс-службе нацпарка, сообщил REGIONS.

Обычно пецица предпочитает открытые песчаные участки — дюны у водоемов, придорожные обочины или места старых кострищ. Поэтому обнаружить ее в густой тени декоративных кустарников для микологов стало полной неожиданностью, причем приятной.

«Пецица — один из главных санитаров экосистемы. Она разлагает органику и превращает ее в питательные вещества, помогая почве оставаться плодородной. Пецица — тонкий индикатор состояния среды: она чувствительна к влажности и составу почвы», — рассказали в нацпарке.

Чашевидная форма плодового тела пецицы — не случайность, а продуманный природой механизм. Как поясняют ученые, в эту чашу попадают капли дождя или росы. От их ударов возникают брызги, кинетическая энергия которых с силой «выстреливает» споры на несколько метров. Так гриб распространяет генетический материал без участия ветра или животных.

У пециц есть несколько удивительных черт. Они нередко окрашены в яркие цвета — оранжевый, красный и даже синий. Биохимики выяснили: за этот цвет отвечают каротиноиды, те же пигменты, что делают морковь оранжевой. Для грибов они служат древней защитой от ультрафиолета. Само плодовое тело пецицы настолько нежное, что напоминает тонкую яичную скорлупу: оно почти полностью состоит из воды и при малейшем пересыхании моментально теряет форму. Кроме того, эти грибы — холодолюбы. В отличие от большинства собратьев, они не боятся низких температур, появляясь ранней весной или поздней осенью и развиваясь даже при температуре, близкой к нулю.

Дендрарий, где обнаружена пецица, административно относится к Балашихе. Это не просто лесопарковая зона, а коллекция древесных пород и популярный образовательный маршрут. Специалисты напоминают: сохранить такие уязвимые виды можно лишь при бережном отношении к природе. Поэтому посетителям настоятельно рекомендуют передвигаться только по деревянным настилам и экотропам, чтобы не повредить хрупкий подземный мицелий.

Ранее гастроэнтеролог Фомина рассказала, что поврежденные личинками грибы безопасны при обработке.