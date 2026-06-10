Один ядовитый гриб убивает всю корзину: миколог назвал главные ошибки новичков

Грибной сезон уверенно стартовал в Подмосковье, но «тихая охота», любимая для тысяч жителей, таит опасности. Миколог, сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Никита Комиссаров в беседе с REGIONS назвал 5 главных ошибок новичков, из-за которых можно оказаться на больничной койке.

Ошибка №1: собирать незнакомые грибы

Любой незнакомый гриб — потенциальная поганка. Даже если выглядит аппетитно, без стопроцентной уверенности в корзину его класть нельзя.

Ошибка №2: лезть в глухую чащу

Грибам нужны свет и тепло. Лучшие места — опушки и поляны. В глухой тени их меньше, а риск заблудиться — выше.

Ошибка №3: игнорировать мухоморы

Они служат природными маячками. Если рядом растет мухомор — лес чистый, и вероятность найти белые или подосиновики повышается.

Ошибка №4: пренебрегать контрольной проверкой дома

Дома нужно пересмотреть каждый гриб. Если затесался ядовитый, лучше выбросить весь сбор. Некоторые токсины передаются при касании. Даже маленького куска бледной поганки достаточно для смертельного отравления.

Ошибка №5: игнорировать недомогание

Если после грибного обеда началась тошнота или слабость — сразу вызывать рвоту и звонить в скорую. Промедление смертельно опасно.

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