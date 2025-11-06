Грибной сезон зимой? Какие виды выживают под снегом и где их искать: гид для смелых собирателей

По информации экспертов, зимой собирать грибы безопаснее. Многие ядовитые гибнут из-за морозов. Специалисты предупреждают, что бдительность терять нельзя: важно собирать те грибы, которые пригодны для употребления в пищу. Зимние грибы также богаты витаминами и минералами. При сборе важно смотреть вверх: грибы преимущественно растут на деревьях.

По данным издания, в зимний период в лесу можно найти несколько видов съедобных грибов. Самый популярный — фламмулина (зимний опенок), растущий семейками на лиственных деревьях. Его узнают по оранжевой слизистой шляпке диаметром 2–10 см и тонкой бархатистой ножке. Также встречается вешенка устричная с сероватой шляпкой до 15 см и ее более морозостойкий вариант — осенняя вешенка с зелено-коричневой шляпкой. Среди необычных видов — дрожалка оранжевая, напоминающая застывшее желе. А также лекарственные грибы чага и березовый трутовик, содержащие противовирусное вещество бетулин. Все эти грибы растут на деревьях и пнях, сохраняя активность даже в периоды оттепелей.

Данная статья не является инструкцией по сбору грибов и собиратели сами несут ответственность за свою безопасность.