«Мы вообще не ожидали такого!»: в Подмосковье обнаружили гигантские грибы

Жители Дмитровского округа и близлежащих деревень периодически делятся фотографиями собранных грибов, размер которых можно соизмерить с ростом маленького ребенка. Миколог Федор Штерн рассказал REGIONS, что жители Подмосковья находят съедобные и полезные грибы — вешенки устричные.

По информации издания, жители публикуют фотографии грибов и обсуждают их в соцсетях.

«Мы вообще не ожидали такого! Сначала подумали, что кто-то пошутил, приклеил искусственный гриб. Но он живой, настоящий, даже запах имеет — как свежая зелень с легкой древесной ноткой» — рассказала Ирина из Озерецкого, которая случайно наткнулась на гриб во время прогулки с детьми.

Эксперт Штерн отметил, что не каждый гриб вырастает больших размеров. Значение имеет влажность, температура и наличие рядом старых деревьев. Тогда вешенки устричные могут достигать до 30–40 см в диаметре.

По мнению эксперта, в пищу пригодны исключительно молодые экземпляры. Их можно узнать по плотным и влажным шляпкам. Федор Штерн рекомендует не готовить блюда из сухих, жестких или потемневших грибов. Во время сбора важно проявить внимательность: у вешенки отсутствуют кольца на ножке. Она растет на дереве в горизонтальном положении, за счет чего и получила свое название. Советы помогут не перепутать вешенки с похожими ядовитыми грибами.

Миколог рассказал, что вешенки легко впитывают токсины. Собирать их рекомендовано за пределами населенных пунктов и не возле трасс.

«Он (гриб. — Прим. ред.) богат белками, витаминами группы B, антиоксидантами и даже помогает снижать уровень холестерина», — отметил специалист.

