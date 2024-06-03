Гросси: на ЗАЭС все семь столпов ядерной безопасности МАГАТЭ скомпрометированы

Семь обозначенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) столпов безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) были скомпрометированы. Об этом проинформировал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщили РИА Новости .

«Все семь столпов ядерной и физической безопасности полностью или частично скомпрометированы», — заявил Рафаэль Гросси.

Ситуацию на Запорожской АЭС глава МАГАТЭ назвал нестабильной по двум причинам. Во-первых, ВСУ совершают попытки атаковать территорию атомной электростанции. Во-вторых, военные действия часто становятся причиной отключения электроэнергии в регионе. На предприятии возникает ряд проблем, которые связаны с неукомплектованностью штата и с плановыми инспекциями. Крайне сложно поддерживать работу систем безопасности. Сотрудникам проблематично реагировать на аварийные ситуации.

Глава Рафаэль Гросси в настоящее время находится в Вене, где с 3 по 7 июня проходит встреча управляющих МАГАТЭ. Ранее спикер обращался к НАТО с предложением обезопасить станцию. В числе заявленных мер — запретить ВСУ наносить удары дронами или ракетами по территории ЗАЭС и призвать украинских военных не ставить вблизи линии соприкосновения тяжелое вооружение.

Напомним, ранее станция находилась под контролем Украины. После освобождения части Запорожской области предприятие перешло в подчинение России. ВСУ неоднократно пытались атаковать станцию, понимая возможные риски.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары по ЗАЭС станут причиной катастрофических последствий для всего мира.