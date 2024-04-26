Шойгу: украинские удары по ЗАЭС станут причиной катастрофических последствий
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Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС заявил, что удары ВСУ по объектам Запорожской атомной станции чреваты катастрофическими последствиями, сообщили РИА Новости.
Министр обороны РФ отметил, что отдельную тревогу вызывает продолжительный характер украинских ударов по территории атомной станции. Спикер отметил, что Украина не в первый раз замечена в организации террористических актах. Есть все основания утверждать, что украинская сторона имеет прямое отношение к террористическому акту в «Крокус Сити Холле».
Министр Сергей Шойгу уверен, что каждый причастный к террористическим актам на ЗАЭС и в «Крокусе» понесет ответственность за содеянные преступления.
«Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — заверил министр обороны России Сергей Шойгу.
Напомним, в последнее время Украина активизировала попытки нанести удар по ЗАЭС. В начале апреля МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердило три попадания ВСУ по ЗАЭС. 7 апреля были ранены сотрудники предприятия. Поражение атомной электростанции может спровоцировать глобальную катастрофу. При наведении беспилотников, а ВСУ используют преимущественно их для удара по ЗАЭС, военные не могут знать, куда целятся.
Совещание министров обороны проходит в Астане, куда Сергей Шойгу прибыл вечером 25 апреля. Во время своего выступления министр также рассказал, намерена ли Россия нападать на страны НАТО.