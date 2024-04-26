Шойгу: украинские удары по ЗАЭС станут причиной катастрофических последствий

Министр обороны РФ отметил, что отдельную тревогу вызывает продолжительный характер украинских ударов по территории атомной станции. Спикер отметил, что Украина не в первый раз замечена в организации террористических актах. Есть все основания утверждать, что украинская сторона имеет прямое отношение к террористическому акту в «Крокус Сити Холле».

Министр Сергей Шойгу уверен, что каждый причастный к террористическим актам на ЗАЭС и в «Крокусе» понесет ответственность за содеянные преступления.

«Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — заверил министр обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, в последнее время Украина активизировала попытки нанести удар по ЗАЭС. В начале апреля МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердило три попадания ВСУ по ЗАЭС. 7 апреля были ранены сотрудники предприятия. Поражение атомной электростанции может спровоцировать глобальную катастрофу. При наведении беспилотников, а ВСУ используют преимущественно их для удара по ЗАЭС, военные не могут знать, куда целятся.

Совещание министров обороны проходит в Астане, куда Сергей Шойгу прибыл вечером 25 апреля. Во время своего выступления министр также рассказал, намерена ли Россия нападать на страны НАТО.