Грусть в голове: художники в Балашихе шьют чучело для Масленицы из воспоминаний горожан

Вместо безликого соломенного идола в огонь отправится авторское чучело, сшитое из сотен разноцветных лоскутов. Его голова на этот раз будет наполнена не ватой, а символическим содержимым — грустными мыслями и неприятными воспоминаниями, которые горожане доверили организаторам.

Ирина Фильченкова, идейный вдохновитель «Энтузиастов», поделилась подробностями с REGIONS. По ее словам, арт-кураторы и приглашенные художники уже вторые выходные трудятся над созданием арт-объекта. Мастерская развернулась прямо в стенах «Фабрики1830».

«„Голова“ — это современная интерпретация чучела Масленицы, которая сконцентрирует в себе коллективные мысли и переживания. Каждый сможет дополнить ее по-своему, чтобы потом вместе отпустить все ненужное в очищающем огне. Это будет не просто чучело, а настоящий тотем праздника, призванный очистить наши мысли перед наступлением весны. Идея, возникшая случайно уже обретает очертания в наших руках, попутно обрастая новыми деталями и смыслами», — рассказала Ирина.

Внешний облик чучела в этом году держится в секрете. Авторы намеренно ушли от шаблонов, предложив свежий взгляд на обрядовую суть, но при этом сохранили уважение к истокам. Организаторы подчеркивают: площадь перед фабрикой в день праздника превратится в открытую народную лабораторию — пространство, где искусство и ритуал сливаются в совместном действии.

Праздник состоится 21 февраля, в 15:00. 0+.

Ранее врач Галеева рассказала, что без вреда для здоровья можно съесть два-три блина в день.