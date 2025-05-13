Грузия обеспокоена молчанием США насчет перезагрузки отношений

По информации издания, премьер рассказал о своем беспокойстве на своей странице в социальной сети. Ираклий Кобахидзе отметил, что предпринял неоднократные попытки связаться с американскими лидерами. Политик предлагает восстановить стратегическое партнерство, которое предполагает перезагрузку отношений и составление структурированного плана. По его словам, он ни разу не получил ответа.

«Грузия поддерживала США в самых горячих точках, включая Ирак и Афганистан, где Грузия была представлена наибольшим количеством солдат на душу населения. Только благодаря участию в этих двух миссиях наша маленькая страна сэкономила для США $2,5 млрд, что во много раз превышает реальную помощь, оказанную Грузии», — указано в письме.

Премьер-министр Грузии также обратил внимание, что на высшем уровне не было еще ни одного мероприятия, где стороны могли бы обменяться мнением о развитии отношений между странами. Он уверен, что подобная реакция вызывает недоумение не только у правительства страны, но и ее граждан. Политик высказал мнение, что Грузия — надежный партнер. В стране следуют демократическим принципам, соблюдают закон, обеспечивают свободу СМИ. В письме указано, что грузинская сторона будет ждать реакции американской стороны.

Ранее Кобахидзе оценил отношения Грузии и Евросоюза.