Кобахидзе оценил отношения Грузии и Евросоюза

Грузия находится в состоянии неопределенности и в «режиме ожидания» в вопросе отношений с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Грузия надеется на прагматичные и конкретные шаги со стороны европейских лидеров для перезагрузки и дальнейшего развития диалога с Тбилиси.

«С нашей стороны шаг сделан, мы в режиме ожидания и надеемся, что со стороны европейских чиновников будут сделаны прагматичные шаги», — сказал Кобахидзе.

По его словам, одним из важнейших препятствий на пути улучшения отношений с Евросоюзом является влияние так называемого deep state — скрытых сил, идущих за политическими процессами в Европе и, как отметил премьер, подрывающих демократические институты.

Кобахидзе добавил, что для дальнейшего сближения Грузии с ЕС Брюссель должен осознать и преодолеть в первую очередь свои внутренние препятствия.

В 2023 году Грузия получила официальный статус кандидата в члены ЕС, однако в 2024 году отношения республики с Европой ухудшились из-за нового закона об иностранных агентах.

Вследствие этого в ноябре 2024 года премьер Кобахидзе объявил о заморозке процесса переговоров о вступлении страны в ЕС, подчеркнув, что ситуация требует пересмотра и поиска новых условий для начала диалога.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сделал заявление об Абхазии и Осетии после избрания новым главой партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».