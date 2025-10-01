Если бы Грузию втянули в войну с Россией, то это бы стало для нее настоящей катастрофой. Так считает грузинский президент Михаил Кавелашвили, его точку зрения привела американская газета Responsible Statecraft.

Лидер Грузии заявил, что Запад требовал от его страны воевать с РФ даже несмотря на то, что такой конфликт противоречит национальным интересам.

«Это закончилось бы теми же последствиями, что и в 2008 году, когда неразумные действия тогдашнего правительства, основанные на доверии к НАТО, привели Грузию к катастрофе», — указал он.

Кавелашвили напомнил, что грузинское правительство отказалось отправлять добровольцев на украинскую территорию. Оно ограничилось осуждением действий России, а также отправкой гуманитарной помощи Киеву.

Ранее политик из правящей партии Грузии Леван Мачавариани резко ответил Владимиру Зеленскому на его выступление в ООН, где тот критиковал ситуацию с правами человека в республике. Грузинский депутат заявил, что перед критикой Киеву стоит обратить внимание на собственную силовую мобилизацию.