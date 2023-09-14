Грызлов: «Единая Россия» начнет подготовку к выборам, чтобы Путин одержал победу

Председатель высшего совета партии Борис Грызлов на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета «Единой России» рассказал, какие цели ставит партия для реализации в ближайшее время, пишет ТАСС .

«Главная наша задача в 2024 году обеспечить победу президента при безоговорочной поддержке избирателей и с высоким процентом явки», - отметил председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов

Спикер Борис Грызлов высказал мнение, что все депутаты «Единой России» должны направить силы на подготовку к предстоящим президентским выборам, которые состоятся в 2024 году. Необходимо выполнить три вещи.

В первую очередь обеспечить гражданам комфортные условия для голосования, это отразится на высокой явке. Также важно, чтобы выборы соответствовали всем международным требованиям. Легитимность волеизъявления граждан РФ превыше всего, отметил Грызлов. Особое внимание стоит уделить вопросам информирования населения.

Спикер уверен, что созданные условия позволят действующему президенту России одержать победу на выборах с существенным отставанием от конкурентов. В свою очередь сам Владимир Путин официально не объявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году.

В 2024 году выборы должны также пройти в США и на Украине. В Киеве уже заявили, что в условиях действия военного режима проведение выборов небезопасно и нецелесообразно.