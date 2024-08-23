Губернатор Бочаров: в Волгоградской области создали оперштаб после ЧП в колонии

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал, что в регионе создан оперативный штаб, сообщил телеграм-канал администрации. Его представители займутся координацией работы по освобождению заложников.

Губернатор отметил, что гражданским лицам ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных совместно с силовыми органами проводят эффективные оперативные мероприятия. Андрей Бочаров призвал горожан доверять информации, предоставленной исключительно в официальных источниках.

«Каждый находящийся на нашей территории человек обязан уважать и соблюдать законы России. Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь», — сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Спикер также сообщил, что в Суровикинской ЦРБ находятся четверо пострадавших сотрудников УФСИН. В медицинское учреждение направлены специалисты из других заведений, чтобы максимально оперативно и квалифицированно оказать помощь пострадавшим. Дефицит сил и средств отсутствует. Медицинские заведения Волгограда при необходимости готовы принять пострадавших.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 августа, в Волгоградской области заключенные захватили колонию № 19, взяв в заложники сотрудников. Появилась на данный момент неподтвержденная информация, что троих заложников убили.