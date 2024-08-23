Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области
В ИК-19 в Волгоградской области произошел бунт
Фото: [Pxhere.com]
Заключенные захватили исправительную колонию-19 (ИК-19) в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщил SHOT.
Отмечается, что ранее заключенные устроили в исправительном учреждении бунт, после чего взяли в заложники нескольких сотрудников. Информация об убитых и пострадавших уточняется.
Бунт произошел во время дисциплинарной комиссии. Один из участников захвата колонии отбывал наказание по статье о теракте. На данный момент в ИК объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Источник также уточнил, что бунт организовали четыре человека. Сейчас к зданию исправительного учреждения стягиваются силовики. В заложниках могут находиться до пяти сотрудников колонии.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали работающих на Киев агентов. Молодые люди планировали устраивать на территории полуострова диверсии и теракты. Также они собирали разведданные о российских военных.