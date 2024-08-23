Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Отмечается, что ранее заключенные устроили в исправительном учреждении бунт, после чего взяли в заложники нескольких сотрудников. Информация об убитых и пострадавших уточняется.

Бунт произошел во время дисциплинарной комиссии. Один из участников захвата колонии отбывал наказание по статье о теракте. На данный момент в ИК объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Источник также уточнил, что бунт организовали четыре человека. Сейчас к зданию исправительного учреждения стягиваются силовики. В заложниках могут находиться до пяти сотрудников колонии.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали работающих на Киев агентов. Молодые люди планировали устраивать на территории полуострова диверсии и теракты. Также они собирали разведданные о российских военных.