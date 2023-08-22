Губернатор Богомаз: Спецслужбы РФ не позволили украинской ДРГ пересечь госграницу

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интернет-мессенджере проинформировал, что слаженная работа российских спецслужб не позволила украинской диверсионной группе пересечь границу между Украиной и Россией в Климовском районе, сообщает издание « RTVI ».

Информация о попытке прорыва со стороны Украины появилась в интернет-мессенджерах. Согласно предварительной версии, около десяти вооруженных человек хотели незаконно проникнуть в Климовский район РФ. Губернатор Богомаз также не поделился подробностями прорыва, но отметил, что действия всех спецслужб РФ были слаженными и героическими.

«В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей», - рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз

Первая попытка прорыва украинской ДРГ была в марте 2023 года. На территорию двух сел Брянской области проникли представители «Русского добровольческого корпуса». Бойцы этой организации являются гражданами РФ, но участвуют в зоне СВО, защищая интересы Украины.