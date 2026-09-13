Коррупция в Верховной раде: 45 депутатам предъявили обвинения
ТАСС: 45 депутатам Верховной рады предъявили обвинения в коррупции
Более 10% депутатского корпуса Украины столкнулись с обвинениями в коррупции. По подсчетам ТАСС, дела заведены на 45 действующих нардепов и 39 бывших. Общее число фигурантов — 84 человека.
Речь идет о депутатах IX созыва, избранных в 2019 году. Тогда в Раду прошли 424 человека. Сейчас, по данным официального сайта парламента, осталось 390 — часть мандатов освободилась.
Только с начала 2026 года обвинения получили несколько известных фигур. Среди них — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Также в списке действующие депутаты Сергей Кузьминых, Николай Тищенко, Александр Качный, Вадим Столар и бывший парламентарий Максим Микитась.
Таким образом, коррупционные дела затронули каждого десятого из нынешнего состава Рады.
Ранее сообщалось, что Сикорский призвал НАТО к «агрессивным» учениям у границ Калининграда.