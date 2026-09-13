Пенсия под 80 тысяч: кому в России светит рекордная выплата

Максимальный размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 77 тыс. рублей, причем законодательного ограничения верхнего предела выплаты в рублях нет. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По расчетам эксперта, такой размер выплаты возможен у условного пенсионера с продолжительным трудовым стажем — 40–45 лет, высокой официальной зарплатой и накоплением 350–400 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

При расчете на конец 2027 года учитываются 400 пенсионных баллов стоимостью 168,57 рубля каждый. К этой сумме прибавляется фиксированная выплата в размере 9 968,08 рубля. В результате получается 77 396,08 рубля.

При этом количество пенсионных баллов, которое можно получить за один год, ограничено. Максимально за год начисляется 10 ИПК, отметил Сафонов.

В 2027 году страховые пенсии будут индексироваться дважды — с 1 февраля и с 1 апреля. После февральской индексации на 4% фиксированная выплата должна составить 9 968,08 рубля.

Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 февраля достигнет 163,03 рубля, а с 1 апреля увеличится до 168,57 рубля. Именно эти параметры используются в расчете возможной максимальной выплаты на конец 2027 года.