Дача подорожала: сезон-2026 стал одним из самых затратных

Содержать дачу в 2026 году стало заметно дороже. Больше всего подорожало топливо для триммеров, а канистры выросли в цене вдвое. В среднем россияне готовы тратить на участок около ₽74 тысяч в год. Что еще подорожало и как сэкономить — в материале « Прайм ».

По данным опроса «Выберу.ру», 38% дачников увеличили расходы за последний год. Еще 42% оставили бюджет прежним, и только каждый пятый смог урезать траты.

Главный удар — топливо. Бензин АИ-92 для мотокос подорожал на 26,5%. Летом в Московском регионе был дефицит: на заправках ограничивали отпуск в канистры. Сами канистры на 20 литров выросли в цене с ₽2,6 до ₽5,5 тысячи. Аналитик Василий Кутьин советует присмотреться к электрическим триммерам.

Стройматериалы прибавили около 7% с начала года. Причина — повышение НДС. Ремонт забора или теплица теперь обойдутся на 7–10% дороже. Спрос падает — дачники экономят.

А вот семена газонной травы почти не подорожали — рост 0–5%. Саженцы кустарников прибавили 8–12%. Экономия — обмен посадочным материалом с соседями.

В 2027 году затраты могут вырасти еще на 6–8%. Главный риск — повторение топливного дефицита. Совет: закупать стройматериалы и саженцы осенью и зимой, пока цены не подскочили перед весной.

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