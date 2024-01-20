Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет-мессенджере сообщил об очередной атаке ВСУ при помощи дрона.

В субботу, 20 января, пострадала окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Дорн-камикадзе упал, вследствие чего произошла детонация. Пострадавших нет. Перебита линия газоснабжения. На место происшествия прибыли аварийные бригады, которые ликвидируют последствия атаки украинского дрона.

Атаки ВСУ продолжались и после данного инцидента. Под обстрелом оказалось село Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В частном доме вылетели окна. Также пострадал фасад. На месте уже работают оперативные службы.

Инфраструктурный объект связи был поврежден дроном-камикадзе в селе Краснояружского района. Информации о пострадавших нет.

В пятницу, 19 января, под обстрел ВСУ попали три населенные пункта Белгородской области. Города и села региона часто попадают под обстрелы. Самой масштабной стала атака накануне Нового года, когда в Белгороде погибли 25 человек, в числе которых были дети. Губернатор оперативно реагирует на подобные трагические события: медики своевременно оказывают помощь, пострадавшие получают компенсации.

Ранее политолог Сергей Разгуляев поделился предположением с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», что Польша намерена начать военные действия с Россией.