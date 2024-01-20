«Они готовятся к войне с Россией»: выяснились истинные мотивы провокаций со стороны Польши

Идеи о победе над Россией любой ценой, которые продвигает Польша, могут привести к «ядерному армагеддону». Об этом заявил аналитик Олаф Сволкень, слова которого приводит польское издание Myśl Polska.

Политолог Сергей Разгуляев отметил, что в вопросах ядерных ударов Россия не будет бить первой без серьезной угрозы суверенитету и существованию страны, однако поляки всяческим образом пытаются спровоцировать российское руководство именно на такой шаг.

«Польский аналитик абсолютно прав. Польше плевать на все международные законы и устав НАТО. У местных властей ненависть к России и маниакальная жажда уничтожить нас передается по наследству вместе с руководящими должностями», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог напомнил, что Польша ужесточила законы о мобилизации и наращивает свой военный потенциал.

«Они готовятся к войне с Россией, и это уже неопровержимый факт. Они пойдут на все, чтобы не отдать победу России — положат даже жизни миллионов своих граждан. Но, надеюсь, они еще не настолько обитые на голову, чтобы зайти на территорию Белоруссии. У Александра Григорьевича Лукашенко имеется ядерное оружие, переданное Россией. В случае малейшей агрессии против Союзного государства — контурные карты и атласы придется перепечатывать», — отметил собеседник.

По словам эксперта, надеяться на здравомыслие польских управленцев уже не приходится.

«России и, тем более, Белоруссии, которая находится прямо на границе с Польшей, необходимо держать ухо востро. Хищническая агрессия поляков повлечет за собой страшные последствия», — подытожил Разгуляев.

Ранее мы сообщали о том, что Польша наращивает производство оружия из-за страха эскалации конфликта на Украине.