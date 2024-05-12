Губернатор Гладков опроверг информацию о погибших после обрушения подъезда в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет- мессенджере опроверг информацию о погибших вследствие попадания украинской ракеты в многоэтажный дом.

«Погибшие пока не обнаружены!» — написал губернатор Гладков.

В настоящее время известно о 19 пострадавших, в числе которых два человека — это несовершеннолетние. Каждого пострадавшего осмотрели медики. Шесть человек вернулись домой, в госпитализации они не нуждаются.

«Ситуацию с ранеными контролирует и.о.министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Если потребуется - все тяжелее раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники», — рассказал Гладков.

Обрушение подъезда в восьмиподъездном десятиэтажном доме произошло после попадания ракеты, запущенной по мирному городу ВСУ. В подъезде расположено 40 квартир. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и начали разбирать руины. Во время спасательной операции произошло обрушение кровли.

Жильцов дома экстренно эвакуируют. Во-первых, дом может полностью обрушится. Во-вторых, нет уверенности в том, что Украина повторно не нанесет удар. Территорию оцепенели.

В Белгородской области снова была объявлена воздушная тревога. ВСУ наносят удары по региону на протяжении всего дня. Людей призывают отходить от окон и находить более безопасные места.

Ранее мы сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал обрушение дома трагедией и жестоким терактом.