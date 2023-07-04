Губернатор Гладков раскритиковал ход восстановительных работ в регионе после ударов ВСУ
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался о проведенном совещании, которое было посвящено отчету о восстановительных работах пострадавших от украинской агрессии объектов, сообщает агентство ТАСС.
В частности, восстановительные работы проводятся в двух населенных пунктах Белгородской области: селе Новая Таволжанка и городе Шебекине. От общей части пострадавших объектов в настоящее время реконструировано лишь 10%. Вячеслав Гладков считает недопустимым подобные темпы работы. В связи с этим он дал распоряжение об увольнении своего заместителя Константина Полежаева.
«Надоело призывать и убеждать, а зачастую уговаривать людей выполнять работу, работу, за которую они получают заработную плату», - Вячеслав Гладков прокомментировал освобождение от занимаемой должности своего заместителя Константина Полежаева.
По завершению совещания Вячеслав Гладков решил лично проверить ход строительных работ, после чего дал оценку работе глав региона.
«В худшую сторону пока вынужден отметить главу Белгородского района Владимира Николаевича Перцева. Надеюсь, что он изменит свое отношение к происходящему уже сегодня», - Вячеслав Гладков поделился впечатлением об уведенном на строительных площадках