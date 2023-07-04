Губернатор Гладков раскритиковал ход восстановительных работ в регионе после ударов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался о проведенном совещании, которое было посвящено отчету о восстановительных работах пострадавших от украинской агрессии объектов, сообщает агентство ТАСС .

В частности, восстановительные работы проводятся в двух населенных пунктах Белгородской области: селе Новая Таволжанка и городе Шебекине. От общей части пострадавших объектов в настоящее время реконструировано лишь 10%. Вячеслав Гладков считает недопустимым подобные темпы работы. В связи с этим он дал распоряжение об увольнении своего заместителя Константина Полежаева.

«Надоело призывать и убеждать, а зачастую уговаривать людей выполнять работу, работу, за которую они получают заработную плату», - Вячеслав Гладков прокомментировал освобождение от занимаемой должности своего заместителя Константина Полежаева.

По завершению совещания Вячеслав Гладков решил лично проверить ход строительных работ, после чего дал оценку работе глав региона.