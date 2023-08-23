Губернатор Гладков сообщил о повторном обстреле ВСУ здания санатория: трое погибших

В среду, 23 августа, ВСУ дважды обстреляли Белгородскую область. В первый раз с БПЛА было сброшено две гранаты на территорию санатория, который расположен в селе Лавы. В первый раз обошлось без пострадавших. Было посечено здание санатория и выбиты стекла. На место происшествия приехали оперативные службы.

Спустя несколько часов ВСУ снова нанесли удар по зданию санатория в селе Лавы. В момент, когда на улице возле оздоровительного учреждения находились люди, противник сбросил взрывное устройство с летательного аппарата. Погибло трое людей. Двое мужчин скончались моментально. Третьему пострадавшему оказывали медицинскую помощь, но спасти человека не удалось. Губернатор Вячеслав Гладков выражает соболезнования семьям погибших людей.

«Невозможно подобрать слов, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», - губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования родственникам погибших вследствие атаки ВСУ

Ранее, 22 августа, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке диверсионной украинской группы пересечь государственную границу с РФ.