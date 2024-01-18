Губернатор Гладков сообщил о ранении женщины после утреннего обстрела Белгорода и региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет-мессенджере сообщил о последствиях обстрела региона украинской армией в четверг, 18 января. Так, ранение получила мирная жительница Белгородской области.

Дежурные средства ПВО сумели отразить атаку ВСУ, но осколки нанесли вред региону. Так, осколочные ранения получила женщина. Ее доставили в больницу. Поврежден правый коленный сустав. Бригада скорой помощи отреагировала оперативно. Женщина получает необходимую медицинскую помощь в белгородской больнице.

В селе Мясоедово частично разрушены частные владения. В доме вылетели окна. Разрушения получило здание гаража. Также были перебиты линии электроэнергии. На месте уже работают аварийные бригады. Обход всей территории еще не завершен.

«Информация по разрушениям уточняется», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

Оповещение ракетной опасности в Белгороде было включено утром, 18 января. Через час сигнал отменили. Губернатор Гладков рассказал, что некоторые жители Белгорода, которые были ранены 30 декабря, до сих пор проходят лечение.

Речь идет об обстреле Украиной Белгорода, когда целенаправленно по городу были выпущены натовские снаряды. Трагедия унесла десятки безвинных жизней взрослых и детей. Погибли целые семьи. Раненых доставили в больницы региона и Москвы. Жители готовились к Новому году: выбирали подарки, гуляли, катались на коньках.

Ранее мы сообщали, что принудительно эвакуированные Киевом жители Харьковской области не выходят на связь с родственниками из России.