Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли три села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об обстреле трех сел со стороны вооруженных формирований Украины, пишет агентство « РИА Новости ». Информации о пострадавших на данный момент нет.

Обстрелу подверглись такие населенные пункты: хутор Леоновка, села Казначеевка и Илек-Пеньковка. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, в частных домовладениях выбило окна и двери. В одном из сел повреждена водонапорная башня, в другом - линия электропередач. Соответствующие коммунальные службы ликвидируют последствия агрессии со стороны Украины.

Ранее стало известно о гибели жителя одного з сел Белгородской области.