Губернатор Кузбасса раскритиковал главу Анжеро-Судженска за нерешенные проблемы города

В своих социальных сетях губернатор Кемеровской области Илья Середюк проинформировал, что заслушал отчет главы Анжеро-Судженского городского округа. По словам руководителя региона, мэр много рассказывал о перспективах развития территории, но ни слова не сказал о том, когда наконец будут решены проблемы, которые годами беспокоят местных жителей, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, губернатор перечислил вопросы, которые, по его данным, беспокоят местных жителей: состояние дорог, детских игровых площадок, вывоз мусора, коммунальная инфраструктура. Середюк также обратил внимание, что на ремонт дороги на одной из улиц бюджетные средства выделялись, однако глава города до сих пор не заключил контракт на проведение работ.

По информации издания, еще один показательный пример — скейт-площадка на площади города. Как отметил губернатор, еще в прошлом году можно было обязать подрядчика выполнить гарантийный ремонт, однако этого сделано не было. Сейчас же, по словам Середюка, денег в городской казне на необходимые работы не нашлось.

