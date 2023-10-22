Губернатор Никитин: С декабря из Нижнего Новгорода в Минск можно будет добраться поездом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интернет-мессенджере сообщил, что Нижний Новгород (РФ) и Минск (Республика Беларусь) будут соединены железнодорожным сообщением, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Благодарю за слаженное взаимодействие коллег с Горьковской железной дороги, РЖД, Республики Беларусь», - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Глеб Никитин рассказал о проведенной работе. Обсуждения начались еще весной. Белорусский министр Роман Головченко положительно отреагировал на подобное сотрудничество.

13 декабря из Нижнего Новгорода отправится первый поезд. Утром 15 декабря пассажиры приедут в Минск. В этот же день вечером пассажирский поезд отправится из Минска в обратном направлении. В таком графике поезд будет курсировать раз в неделю. Желающие уже могут приобрести билеты в кассах.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о важности железнодорожного сообщения между городами. Со временем важно также позволить жителям Донецка добираться до Москвы на поезде без пересадок.