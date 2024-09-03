Губернатор Орлов анонсировал строительство ж/д моста в Китай

Губернатор рассказал, что российская и китайская стороны уже готовы к подписанию межправсоглашения. Работа в данном направлении активно ведется на протяжении двух лет. В настоящее время решено, что финансированием строительства займутся частные компании. Так, одним из инвесторов выступит компания «Бамтоннельстрой-Мост», которая уже оказывала содействие в строительстве мостов через Амур и Зею. Она сотрудничает с Газпромбанком.

«Проект двигается. У нас есть решение межгосударственной российско-китайской подкомиссии по транспорту о целесообразности строительства этого моста», — рассказал в интервью РБК на Восточном экономическом форуме Орлов.

В настоящее время уже определены створ моста, финансовая модель и технические решения. Также рассчитана экономическая целесообразность. В первое время после открытия мост позволит перевозить 5 млн т грузов. В дальнейшем цифра увеличится до 20 млн т. Грузами выступят различные концентраты и уголь.

«В перспективе там же у нас планируется строительство метанолового завода, который будет производить 1–2 млн т метанола», — рассказал он.

После подписания межправсоглашения понадобится примерно три или четыре года на строительство объекта. В обсуждении проекта участвуют представители Минтранса.

Ранее сообщалось, что почти 1,8 млрд руб. выделили на строительство нового моста в Смоленской области.