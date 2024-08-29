Почти 1,8 млрд руб. выделили на строительство нового моста в Смоленской области

В Вязьме Смоленской области построят новый мост взамен обрушившегося весной 2024 года Панинского. На это из федерального бюджета выделили почти 1,8 млрд рублей.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что новый мост появится уже в конце следующего года, а в данный момент идет разработка проектной документации. Кроме того, сейчас продолжается демонтаж конструкций обрушившегося моста.

Обрушение Панинского моста в Вязьме произошло 8 апреля 2024 года. Он рухнул на железную дорогу, которая соединяет Смоленск с Москвой и Минском. В результате погибла одна женщина и пострадали пятеро человек, которые находились в автомобилях на железнодорожных путях.

Ранее сообщалось, что в производство ангобированного кирпича в Подмосковье вложат 50 млн рублей.