Режим ракетной опасности объявили в Ростовской области

В Ростовской области по всей ее территории была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило РИА Новости.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций передала сообщение об объявлении режима ракетной опасности.

«Объявлена ракетная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг», — указали местным жителям.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа в Ростовской области были перехвачены беспилотники ВСУ в Миллеровском и Кашаровском районах. Никто из людей не пострадал, отмечены небольшие повреждения у зданий.