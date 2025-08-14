Режим ракетной опасности объявили в Ростовской области
По всей территории Ростовской области объявлена ракетная опасность
В Ростовской области по всей ее территории была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило РИА Новости.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций передала сообщение об объявлении режима ракетной опасности.
«Объявлена ракетная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг», — указали местным жителям.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа в Ростовской области были перехвачены беспилотники ВСУ в Миллеровском и Кашаровском районах. Никто из людей не пострадал, отмечены небольшие повреждения у зданий.